Sevilen Fransız dizisi ‘Call My Agent’ Türkiye’ye uyarlanıyor

07 Temmuz 2020 Salı, 10:52

Dünyada ‘Call My Agent’ ismiyle yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören, ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla anlatan dizi Ay Yapım imzasıyla uyarlanıyor. Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Ayşenil Şamlıoğlu, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş gibi oyuncuların yer aldığı, yakında Star TV’de ekrana gelecek dizinin çekimleri başladı.

Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği merakla beklenen dizi çekimlerine başladığını dört menajere hayat veren oyuncuların bir araya geldiği kareyle duyurdu.



