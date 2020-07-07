Sevilen Fransız dizisi ‘Call My Agent’ Türkiye’ye uyarlanıyor
Netflix’te “Call My Agent” adıyla yayınlanan “Dix Pour Cent’ şimdi de Star TV için Türkiye’ye uyarlanıyor.
Dünyada ‘Call My Agent’ ismiyle yayınlanmaya başladığı günden bu yana büyük ilgi gören, ünlü oyuncular ve menajerlerinin dünyasını tüm açıklığıyla anlatan dizi Ay Yapım imzasıyla uyarlanıyor. Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Ayşenil Şamlıoğlu, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu ve Deniz Can Aktaş gibi oyuncuların yer aldığı, yakında Star TV’de ekrana gelecek dizinin çekimleri başladı.
Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak’ın kaleme aldığı Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği merakla beklenen dizi çekimlerine başladığını dört menajere hayat veren oyuncuların bir araya geldiği kareyle duyurdu.
Video Haberler
- Param yok diyen engelli genci öldüresiye dövdüler!
- Polis baskın yaptı! Boğaz'da eğlence pahalıya patladı
- Dört kadın yol ortasında bir adamı tekme tokat dövdü
- Beyoğlu'nda korkunç saldırı anı!
- Habertürk'te ortalık karıştı! Canlı yayında sert sözler
- Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
- Şov değil kaza!
- Erdoğan canlı yayında Bakan’a böyle çıkıştı!
- Bir anlık unutkanlık az daha canlarından ediyordu
- Korkunç an kamerada! Aile sinir krizi geçirdi