Sevilla, Altınordu'dan Burak İnce'ye transfer teklifi yaptı
TFF 1. Lig ekibi Altınordu'nun genç oyuncusu Burak İnce, Sevilla'nın transfer listesinde.
İspanya La Liga'da mücadele eden Sevilla'nın, TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun 17 yaşındaki oyuncusu Burak İnce'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
beIN Sports'un haberine göre Sevilla, genç orta saha oyuncusunun transferi konusunda önemli yol katetti. Sevilla, oyuncuyu kadrosuna katmasının ardından 18 yaşına kadar başka bir kulübe kiralamayı planlıyor. Altınordu ise 2,5 milyon avroluk bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay istiyor. İzmir temsilcisi, ayrıca oyuncunun gelişimi konusunda söz sahibi olmayı talep ediyor.
Burak, TFF 1. Lig'de geçtiğimiz sezon çıktığı 28 maçta beş gol kaydetmişti.
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