Sevr dayanaklı tazminat talebi
Dünya genelindeki sosyalist partiler, Milli Mücadele zaferinin 98. yıldönümü kutlanırken “Türklere dayatılan en ağır antlaşma” olarak anılan, ülkenin bölünmesini öngören Sevr Antlaşması’nın uygulanması ve Ermenilere tazminat ödenmesi için çağrı bildirisi yayımladı.
Yayımlanan bildiride HDP Gençlik Meclisi’nin de imzasının yer alması da dikkat çekti. “Bildiriye imza attığını yalanlamayan” HDP, sorular üzerine konuya ilişkin herhangi bir yorum da yapmadı. Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi Gençlik Ofisi, Türk topraklarını bölmeyi hedefleyen Sevr Antlaşması’nın imzalanmasının 100’üncü yıldönümü nedeniyle, bu anlaşmaya imza atan ülkelerin sosyalist gençlik kollarıyla birlikte ortak bir açıklamada bulundu.
Türklerin, “Ermenilere soykırım uyguladığı” iddia edilen açıklamada, HDP Gençlik Meclisi’nin de imzası yer aldı. Tepki çeken açıklamada, “Sevr Antlaşması, Ermeni Soykırımı nedeniyle adil bir tazminatın ödemesini sağlayan tek uluslararası hukuki belge niteliğindedir” denildi.
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