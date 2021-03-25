Şevval Sam'ın karavanının acı sırrı ortaya çıktı!
Yasak Elma dizisinde Ender karakterine hayat veren Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı.
Yasak Elma dizisinin başrolü Şevval Sam, yıllar önce aldığı minibüsünü yılbaşı öncesi karavana çevirmiş, verdiği bir röportajda karavanının plakasını gizlemeye çalışması ise dikkatleri çekmişti.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE ÇARPMIŞ
Şevval Sam'ın plakası görünmesin diye yoğun çaba gösterdiği karavanı hakkında bir gerçek ortaya çıktı. 2005 yılında Aksihar'da bulunan Sam'ın 'prenses' adını taktığı ve yeşile boyattığı karavanıyla Zeytinliova yol kavşağında yeşil ışıkta geçerken ters yönden motosikletiyle gelen Adem Genbaşı'na çarptığı öğrenildi.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞ
Edinilen bilgiye göre korkunç kazada tek gözü görmeyen Genbaşı'nın, kaldırıldığı hastanede geçirdiği ameliyat sonrası yaşamını yitirdiği öğrenilirken, gözlem altında tutulan Şevval Sam'ın ise motosiklet sürücüsünün kazada 8'de 8 kusurlu bulununca serbest kaldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Medyaradar
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