İstanbul Sözleşmesi'nin feshine tepki gösteren Şevval Sam'a hakaret eden Hilal Kaplan, paylaşımını sildi
İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından tepki gösteren sanatçı Şevval Sam'a hakaret eden ismi sık sık Pelikan grubu ile anılan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, tweet'ini sildi.
Şevval Sam, İstanbul Sözleşmesi'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla feshedilmesine tepki gösterdi. Sam, "Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın. Orta çağa dönüyoruz. Orman kuralları geçerli artık' dedi.
Hilal Kaplan Şevval Sam'ı bu eleştirisi nedeniyle hedef alarak 'gerizekalı' şeklinde hakaret etti. Kaplan, "11 kelimede gerizekalı olduğumu nasıl kanıtlarım challenge" mesajını paylaştı. Kaplan attığı tweeti daha sonra sildi.
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