Seyahat acentası turistlere 'aşı yaptırıyor' iddiası: İstanbul'a gel Biontech Aşısı yaptır

11 Temmuz 2021 Pazar, 10:23

Ortadoğu Turizm ve Seyahat Acentaları Derneği(OTSAD) Başkanı Hüseyin Kırk Şişli'de bulunan bir turizm acentasının, İranlı turistlere 2 bin 700 lira karşılığında Biontech aşısı yaptırdığını iddia etti.

Hüseyin Kırk, söz konusu acentanın İran'da "İstanbul'a gel aşı yaptır" adında bir reklam kampanyası yaptığını öne sürdü. Acenta yetkilisi bir kişinin sosyal medya hesabı üzerinden 'İstanbul'da ikamet ve vatandaşlık şartı olmadan Pfizer aşısı yapılır. Detaylı bilgi için arayın' denilerek yurt dışına ait bir hat numarası paylaşıldığı görüldü.

"İSTANBUL'A GEL BİONTECH AŞISI YAPTIR"

OTSAD Başkanı Hüseyin Kırk "İstanbul'u tercih eden İranlılara yalan olan ve onların hayatıyla oynayacak bir reklam ortaya çıkmış 'İstanbul'a gel 2 bin 700 lira karşılığında Biontech aşısı ol' deniyor. İstanbul'a gelenler ikamet ve oturum izni almadan aşı oluyor. 2. aşıyı 2 gün sonra yapıyorlar. İlk dozu saygın bir klinikte yapıyorlar. Kişi başı 2 bin 700 TL para alıyor" dedi.

"HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMİYORUZ"

Hüseyin Kırk “ En vahimi de eğer kalp krizi geçirebilecek veya sağlık problemi yaşayabilecek olan kişiler var ise 'Bunun hiçbir şekilde sorumluluğunu almıyoruz' diyerek imza alıyorlar. İnsan sağlığıyla nasıl oynanıyor. E-Nabız'dan kayıt alınmıyor, ve aşı kartı veriyorlar. 2 bin 700 lira uğruna kim bilir hangi sahte aşıları hangi sahte olan iğneleri bu insanlara enjekte ettiler" ifadelerini kullandı.

ŞİŞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM YAPTI

İddiaların odağındaki seyahat acentasına, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri ve Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ekiplerince denetleme yapıldı. Söz konusu adreste aşı veya aşılamaya dair herhangi bir kanıt bulunamadı.