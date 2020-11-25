Gözler Bilim Kurulu toplantısında
Bugün toplanan Bilim Kurulu'ndan hafta sonu belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağının genişletilmesi ve seyahat yasağı tavsiyesinin çıkabileceği belirtiliyor.
Bugün 17.00'da toplanan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun gündemini, alınan tedbirlerin vaka-hasta sayılarına nasıl yansıdığı ve bunun yanı sıra yerli aşı çalışmalarında gelinen durum oluşturacak.
Kurul toplantısından sokağa çıkma yasaklarının genişletilmesi ve seyahat yasağı kararı tavsiyelerinin çıkabileceği konuşuluyor.
Vakaların artmaya başlaması üzerine Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle hafta sonu 10:00 ile 20:00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı da gün içinde sadece belli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Restoranlar paket servise geçerken, kahvehaneler ve eğlence yerleri kapatıldı.
Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir basın açıklaması yapacak.
KOCA 'DAHA SERT ÖNLEM' DEMİŞTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağını yeterli bulmadığı haberlere yansımıştı. Bakan Koca, "Daha fazlası olabilir miydi? Olabilirdi. Mesela ben kendi adıma hafta sonu biraz daha sert bir önlem isterdim. Ama şunu çok net söyleyeyim. Bu önlemler işe yaramaz ise hala tedbirlere uymakta sıkıntı çıkaran olur ise ve sayılar beklediğimiz, dilediğimiz oranda düşmez ise emin olun daha zorlayıcı kısıtlamalar da getireceğiz." demişti.
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