Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:30

Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, geçtiğimiz cuma günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Usta sanatçı için bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Deniz Seki, Armağan Çağlayan gibi isimlerin de katıldığı cenaze töreninde Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Dursunoğlu, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

VASİYETİ YERİNE GETİRİLEMEDİ

Daha önce "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.

KOAH HASTASIYDI

Bir süredir İstanbul, Anadolu yakasında özel bir hastanede tedavisine devam edilen sevilen sanatçının doktoru, “KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.