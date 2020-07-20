Seyfi Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Huysuz Virjin karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran ve 87 yaşında hayatını kaybeden Seyfi Dursunoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Daha önce "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği ise, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.
Huysuz Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, geçtiğimiz cuma günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Usta sanatçı için bugün Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Deniz Seki, Armağan Çağlayan gibi isimlerin de katıldığı cenaze töreninde Dursunoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Dursunoğlu, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
VASİYETİ YERİNE GETİRİLEMEDİ
Daha önce "Bedenimi kadavra olarak bağışladım" diyen Seyfi Dursunoğlu'nun bu isteği, vasiyetinde yazılı olmadığı için yerine getirilemedi.
KOAH HASTASIYDI
Bir süredir İstanbul, Anadolu yakasında özel bir hastanede tedavisine devam edilen sevilen sanatçının doktoru, “KOAH hastası olan ve aynı zamanda 15 gündür hastanemizde pnömoni (zatürre) tedavisi gören değerli sanatçımız Seyfi Dursunoğlu’nu maalesef kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, tüm sanat camiasına ve sevenlerine sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı.
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