Seyfi Dursunoğlu’nun defnedileceği yer ve tarih belli oldu

19 Temmuz 2020 Pazar, 17:55

Türkiye’de milyonlar tarafından çok sevilen ve yaptığı sahne şovlarıyla büyük beğeni toplayan Seyfi Dursunoğlu, geçtiğimiz akşam pnömoni (zatürre) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

“ÇYDD OLARAK ADINI VE ANISINI YAŞATACAĞIZ”

“Türkan Saylan'ın Çocukları Sizi Unutmayacak” notu ile yazılı bir açıklama yapan ÇYDD, Dursunoğlu’nun cenaze töreni ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Saygıdeğer sanatçımız, kıymetli bağışçımız Seyfi Dursunoğlu'nu (Huysuz Virjin) kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Atatürk sevgisini, eğitime verdiği önemi biliyoruz. ÇYDD olarak adını ve anısını yaşatacağız. Eğitim hayallerini gerçekleştirecek öğrencilerimizin gözlerindeki ışık ile huzur içinde uyusun. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Cenazesi 20 Temmuz 2020 tarihinde Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir."

MİRASINI ÇYDD'YE BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dursunoğlu, bundan sekiz yıl önce katıldığı bir televizyon programında mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bırakacağını açıklamıştı.

Daha önce mirasını Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlayacağını açıklayan sanatçı, bu kararından vazgeçtiğini söylemişti.