Seyfi Dursunoğlu yaşamını yitirdi

17 Temmuz 2020 Cuma, 21:40

Huysuz Virgin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Dursunoğlu'nun son 3 gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

SEYFİ DURSUNOĞLU, 'HUYSUZ VİRJİN' KİMDİR?

1 Ekim 1932'de Trabzon'da dünyaya gelen Seyfi Dursunoğlu veya sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunuculuk yaptı. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir sanatçı haline geldi. Bugün tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi.