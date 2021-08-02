Şeyh Cerrah: İsrail mahkemesi Doğu Kudüs'te çatışmalara yol açan mahalle hakkındaki kararı açıklayacak

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:01

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İsrail'de Yüksek Mahkeme, Mayıs ayında Gazze'de yaşanan çatışmaları tetikleyen gerilimin odak noktası olan Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesi hakkında kararını açıklayacak.

Uzun süredir beklenen duruşmada, 70'ten fazla Filistinli ailenin, Şeyh Cerrah'taki evlerini tahliye etme emrine karşı yaptıkları temyiz başvurusu karara bağlanacak.

Alt mahkemeler, ailelerin on yıllardır yaşadıkları evlerin arsalarının Yahudi sahiplere ait olduklarına hükmetmişti.

Tahliye kararının çıkmasının ardından, İsrail polisi ve kararı protesto eden Filistinliler arasında çatışmalara yol açmıştı. Gazze'yi yöneten Hamas İsrail'in Şeyh Cerrah'taki "tacizine" misilleme olarak Kudüs'e roketler fırlatmıştı.

Devamında 11 gün süren çatışmalarda Birleşmiş Milletler'e göre (BM) göre Gazze'de en az 256 kişi, İsrail'de ise 13 kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar ateşkesle sona erdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, İsrail'e Şeyh Cerrah'taki tahliyeleri gerçekleştirmeme çağrısı yaptı.

Komiserlikten yapılan açıklamada, Filistinliler'in Yahudi yerleşimcilerle yerlerinden edilmesinin uluslararası hukuka göre savaş suçu olduğu hatırlatıldı.

İsrail, Doğu Küdüs'ü 1967 savaşında işgal etmiş ve daha sonra da ilhak etmişti.

İsrail, Doğu Kudüs'ü işgal altında toprak olarak görmüyor ve kentin tümünün başkent olduğunu söylüyor. Bu iddia uluslararası toplumun büyük kesimi tarafından kabul görmüyor.

İsrail yönetimi Şeyh Cerrah sorununun bir devlet meseli değil, mahkeme kararlarına tabi bir emlak anlaşmazlığı olduğunu söylüyor.

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Bugünkü Yüksek Mahkeme duruşması, arsaların kayıtlı Yahudi sahiplerinin Filistinli mahalle sakinlerini kiralarını ödemedikleri gerekçesiyle tahliye edilmesi talebiyle başlayan ve neredeyse 30 yıl süren hukuk mücadelesinin son perdesi.

Filistinliler mülklerin asıl sahiplerinin kendileri olduklarını ve Ürdün'ün 1948'de bölgeyi işgal etmesinden sonra bu hakkın kendilerine verildiğini söylüyorlar.

Filistinlilerin iddiası geçen yıl Kudüs'teki bir mahkeme tarafından reddedilmiş ve tahliye emri haklı bulunmuştu.

Filistinliler davayı, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilerin gelecekteki devletlerinin başkenti yapmayı umdukları Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri ele geçirme kampanyasının bir parçası olduğunu söylüyor.

2003'te Şeyh Cerrah'ta üzerlerinde evlerinin bulunduğu arsalar, bölgeyi Yahudi yerleşimcilere açmayı amaçlayan bir Yahudi kuruluşu tarafınan satın alınmıştı.