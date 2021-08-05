Seyit Torun'dan Erdoğan'a tepki: Çamura battı

05 Ağustos 2021 Perşembe, 17:31

CHP’li Torun, Erdoğan’ın dün katıldığı televizyon programında orman yangınları üzerinden CHP’li belediyeleri hedef alan açıklamalarına yanıt verdi.

Torun, şu değerlendirmelerde bulundu:

‘ÖNCE AYNAYA BAKMALI’

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, atanmış Tarım ve Orman Bakanı’nın akla ziyan açıklamalarını aklamaya çalışayım derken, kendisini de çamura batırmıştır. Kendi iktidarının görev sorumluluklarını bilmeyen ya da bildiği halde algı operasyonu yapmaya çalışan Erdoğan, belediyelerimize laf etmeden önce aynaya bakmalıdır.

‘ZORU GÖRÜNCE YAN ÇİZDİ’

6831 Sayılı Orman Kanunu ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görev ve yetkilerine bakıldığında, orman yangınlarıyla ilgili sorumluluğun bakanlıkta olduğu açıkça görülmektedir. Bunun yanında, Orman Yangınlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı’nın görevlerinden ilki, ‘Orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü tedbiri almak’ şeklinde düzenlenmiştir. Herkesin bildiği gibi yangınlar zaten ormanlık alanlarda çıkmış ve bu alanlarda yayılmıştır. Hal böyleyken, önce Tarım ve Orman Bakanı’nın ardından Erdoğan’ın açıklamaları maalesef akıl ve vicdandan yoksundur. Kimse sıkışınca yan çizmeye, beceriksizliği gizlemeye kalkmasın. Milletimizin boş laflara karnı toktur.

‘227 ARAÇ 730 PERSONEL’

Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyelerimiz, asli sorumlu olmamalarına rağmen seferberlik başlatmıştır. Bugün itibarıyla, farklı illerdeki belediyelerimiz, 227 araç ve 730 personelle yangın bölgelerine destek vermektedir. Erdoğan’ın zihniyetine göre, belediyelerimiz asli sorumlu olmadığı orman yangınlarıyla mücadele etmemeli midir? Bu nasıl bir anlayıştır? Yangın yerinde partizanlık yapmak da ancak bu iktidara yakışır.

‘BELEDİYELERİMİZİ YOK SAYIYORLAR’

İktidarın, yangın bölgelerindeki belediyelerimizi dışlayıcı tavrını da bir kez daha milletimizin bilgisine sunmak isteriz. İktidar temsilcileri, yangın yerinde bile siyasi hırslarla hareket ederek, CHP’li belediyelerin önünü tıkamak için ellerinden geleni yapmaktadır. Belediye başkanlarımızı kriz toplantılarına davet etmemek, önerilerini dikkate almamak, telefonlarına cevap vermemek, bazı bölgelerde yardım dağıtılmasını engellemeye çalışmak ülkeye ihanettir. Belediyelerimizin dışlanması, birçok bölgede çözülebilecek sorunları çözümsüz bırakmış, koordinasyonsuzluğa neden olmuştur. Bu sorunlu anlayış hala devam etmektedir.

‘YOK ÖYLE YAĞMA’

Erdoğan’a sesleniyoruz. Hem belediyelerimizi yok sayacaksınız hem de sıkışınca sorumluluğu belediyelerimize yükleyeceksiniz. Yok öyle yağma! Canla başla, gözyaşıyla mücadele eden belediye başkanlarımızın ve personelimizin alın terini, sizin hezeyanlarınıza yedirmeyiz.