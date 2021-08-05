Erdoğan'dan Engin Altay'a canlı yayında hakaret

05 Ağustos 2021 Perşembe, 11:28

Altay, geçtiğimiz pazartesi günü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Muğla'da yangın bölgelerine helikopterle sorti yapıldığı açıklamasına karşılık,"Vallahi de billahi de ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim. Eğer bin sorti yapıldıysa herhalde yüz, iki yüz tanesi de Bodrum bölgesine düşerdi" ifadelerini kullanmıştı.

Dün akşam A Haber ve ATV ortak yayınına katılan Erdoğan'a Altay'ın o konuşması izletildi. Görüntüleri izleyen Erdoğan, Altay'ın "Vallahi de billahi de ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim." sözüne "hiç şüphen olmasın öylesin zaten" diye yanıt verdi.