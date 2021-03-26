Şeyma Subaşı'na hakaret eden Bahçeli'nin Başdanışmanı hakkında karar!

26 Mart 2021 Cuma, 17:12

MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, iki yıl önce Şeyma Subaşı hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Hüseyin Sözlü, "Bilcümle taklacılar, Acun'dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp, üzerine bir de dava adamlığı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı! Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi!" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan Şeyma Subaşı'nın avukatı Emek Emre, Nisan 2019 da Sözlü’nün Twitter'dan yaptığı paylaşım gerekçesiyle şikayette bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti: