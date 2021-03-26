Şeyma Subaşı'na hakaret eden Bahçeli'nin Başdanışmanı hakkında karar!

Sosyal medyadan Şeyma Subaşı'na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'ye kısa süreli mahkumiyet cezası verildi.

Zeynep Çam
26 Mart 2021 Cuma, 17:12
Şeyma Subaşı'na hakaret eden Bahçeli'nin Başdanışmanı hakkında karar!
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MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, iki yıl önce Şeyma Subaşı hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Hüseyin Sözlü, "Bilcümle taklacılar, Acun'dan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp, üzerine bir de dava adamlığı adına habire vecizeler paylaşmazlar mı! Ahlak üzerine ahkam kesmezler mi!" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan Şeyma Subaşı'nın avukatı Emek Emre, Nisan 2019 da Sözlü’nün Twitter'dan yaptığı paylaşım gerekçesiyle şikayette bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Sözlü'nün bir paylaşımda müvekkil Şeyma Subaşı hakkında kullandığı bir cümle üzerine biz şikayette bulunduk, bu tweet de özellikle 'Acundan boşanmış Şeyma gibi anında başka kucaklara atlayıp..' sözünün TCK 125 kapsamında onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte olduğuna kanaat getirip bu minvalde şikayet hakkını kullanmış olduk.

Savcılıkta soruşturma kapsamında kanaatimizi paylaşarak yine TCK 125 kapsamında hakaret suçundan kamu davası açtı, yapılan yargılama neticesinde ilgili Asliye Ceza Mahkemesi suçun Sayın Sözlü tarafından işlendiği yönünde hüküm kurdu, kısa süreli mahkumiyet cezası verildi bu ceza da ertelendi lakin bu kesin hüküm değil."


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