SGK prim borcu nasıl sorgulanır?

10 Eylül 2020 Perşembe, 09:39

SGK PRİM BORCU NASIL SORGULANIR? İŞTE DETAYLAR



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) e-Devlet üzerinden vatandaşların prim borçlarını sorgulaya biliyor. e-Devlet üzerindeki sorgulamalardan biri de SGK prim borcu öğrenme ekranında bulunuyor. Peki e-Devlet üzerinden prim borcu sorgulaması nasıl yapılacak?

DİJİTAL ORTAMDA, E-DEVLET'TEN SORGULANABİLİYOR

4A, 4B ve 4C sigorta kapsamında çalışanlar, e-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmekte. İnternet üzerinden yapılan tüm hizmetler ücretsiz ve e-Devlet üyeliği olan herkes bu hizmetten yararlanabilir.

SGK PRİM BORCU SORGULAMA

SGK, e-Devlet aracılığıyla çalışanların hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. SGK prim borcu sorgulamanın yolu:

e-Devlet Kapısı’na giriş yaptıktan sonra “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” bağlantısına tıklayınız. Adınıza ait bir SGK prim borcu varsa ekranda görünecektir.

Toplam prim gününüzü görmek için de e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. Bağlı olduğunuz sigorta koluna (4A,4B ya da 4C) göre hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz. Hizmet dökümünüzde toplam prim sayınız ve aylara bölünmüş detaylı prim durumunuza bakabilirsiniz.