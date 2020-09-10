SGK prim borcu nasıl sorgulanır?

Çalışan kadın ya da erkek işçilerin emekli olabilmesi için belirli bir süre prim ödemesi gerekmektedir. SGK prim ödemeleri 4A, 4B ve 4C'ye göre farklılık gösterir. SGK prim sorgulama nasıl yapılır? Prim borçlarınızı internet ortamında sorgulayıp bilgi sahibi olabilirsiniz.

cumhuriyet.com.tr
10 Eylül 2020 Perşembe, 09:39
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SGK PRİM BORCU NASIL SORGULANIR? İŞTE DETAYLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) e-Devlet üzerinden vatandaşların prim borçlarını sorgulaya biliyor. e-Devlet üzerindeki sorgulamalardan biri de SGK prim borcu öğrenme ekranında bulunuyor. Peki e-Devlet üzerinden prim borcu sorgulaması nasıl yapılacak? 

DİJİTAL ORTAMDA, E-DEVLET'TEN SORGULANABİLİYOR

4A, 4B ve 4C sigorta kapsamında çalışanlar, e-Devlet üzerinden sigorta türüne göre istediği sorgulamayı yapabilmekte. İnternet üzerinden yapılan tüm hizmetler ücretsiz ve e-Devlet üyeliği olan herkes bu hizmetten yararlanabilir.

SGK PRİM BORCU SORGULAMA

SGK, e-Devlet aracılığıyla çalışanların hizmet ve bilgi sorgulamalarının online olarak gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. SGK prim borcu sorgulamanın yolu:

e-Devlet Kapısı’na giriş yaptıktan sonra “Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama” bağlantısına tıklayınız. Adınıza ait bir SGK prim borcu varsa ekranda görünecektir. 

Toplam prim gününüzü görmek için de e-Devlet sistemini kullanabilirsiniz. Bağlı olduğunuz sigorta koluna (4A,4B ya da 4C) göre hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz. Hizmet dökümünüzde toplam prim sayınız ve aylara bölünmüş detaylı prim durumunuza bakabilirsiniz.


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