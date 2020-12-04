SGK’de personele ‘Emin olmadıkça arkadaşlarınızı bildirmeyin’ talimatı

04 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, personel azlığı nedeniyle SGK’de dönüşümlü çalışmaya geçilemediğini belirterek “Esnek çalışma, dönüşümlü çalışma yok. 10.00-16.00 saatleri arasında çalışıyorlar” dedi.

Hamzaçebi, kurum içinde, temaslı çalışanların bildirilmesi yönünde genelge yayımladığını ancak amirler tarafından sözlü olarak “çok emin olmadıkça çalışanların temaslı olarak bildirilmemesi” talimatı verildiğini söyledi. Hamzaçebi, SGK’de çalışan personel sayısının çok az olduğunu vurgulayarak borçların yapılandırılması nedeniyle SGK çalışanlarının yoğunluğunun arttığına işaret etti.

Bir kişinin 4-5 kişilik iş yapar duruma geldiğini aktaran Hamzaçebi, “Bu da personel üzerinde aşırı bir baskı oluşturuyor. Çalışanlar zaten koronavirüsten dolayı huzursuz” ifadelerini kullandı. Çalışanlara yönelik önlemlerin yeterince alınmadığını da aktaran Hamzaçebi, “Koruyucu siperlikler kimi yerde var, kimi yerde yok. Bire bir tehlike ile karşı karşıyalar. Öksürmede anında bulaşabilir. Üst düzey bir önlem yok” diye konuştu. Dul ve yetim aylıkları bağlanma başvurularında da artış olduğuna işaret eden Hamzaçebi, “Önceden bir servise 3-4 başvuru geliyorken, şimdi 10-15’e çıktı. Bu ani bir artış demek, normal değil. Salgından dolayı demek ki” ifadelerini kullandı.

‘FAZLA BİLDİRMEYİN’

Hamzaçebi, “Personel az. Bakanlık iş istiyor. İdareci de bu sefer personele baskı yapıyor; ‘Birbirinizi temaslı diye fazla bildirip de gitmeyin’ gibi telkinler var. Personel az olduğu için personeli bu şekilde yönlendiriyorlar. Benzer durumlar, adliye ve vergi dairelerinde de yaşanıyor” dedi.