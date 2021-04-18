Sheffield United Premier Lig'den düşen ilk takım oldu

18 Nisan 2021 Pazar, 11:31

Premier Lig'de bitime altı hafta kala ligden düşen ilk takım belli oldu. Molineux Stadyumu'nda Sheffield United'ı ağırlayan Wolverhampton, rakibini Willian Jose'nin 59. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Sheffield'ın matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

BÜYÜK DÜŞÜŞ

Premier Lig'e 2019/20 sezonunda yükselen Sheffield, beklentilerin üstüne çıkarak ligi dokuzuncu sırada tamamlamıştı. Bu sezon ise birçok oyuncusunu sakatlık sebebiyle kullanamayan Sheffield, ligde oynadığı ilk 17 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Ligde 18. haftada oynanan Newcastle United maçıyla bu sezonki ilk galibiyetini alan Sheffield, sonrasında oynanan 14 maçın sadace ikisinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

CHRIS WILDER AYRILDI

2016 yılında Sheffield United'ın başına geçen Chris Wilder, 12 Mart'ta görevinden ayrıldı. Wilder, üçüncü ligde aldığı takımı 12 yıl sonra Premier Lig'e taşımıştı.







