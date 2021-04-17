Show TV’den ‘Güldür Güldür Show’ kararı
Show TV, Güldür Güldür Show için yayın gününde değişiklik kararı verdi. Güldür Güldür Show daha önce salı günleri yayınlanıyordu.
Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, Güldür Güldür Show'un yayın günü değişti. Güldür Güldür Show, 23 Nisan'dan itibaren her Cuma Show TV'de ekrana gelecek.
Güldür Güldür Show daha önce salı günleri yayınlanıyordu.
Öte yandan Show TV'nin cuma günleri ekrana gelen dizisi Ramo, dün akşam 40. bölümüyle ekrana veda etti.
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