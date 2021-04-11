Show TV’nin sevilen dizisi Alev Alev'de 22 kişi koronavirüse yakalandı, çekimler durdu
Türkiye'de Covid-19 vaka sayısının hızla arttığı günlerde, dizi setlerinden de peş peşe kötü haberler geliyor. Son olarak Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'de 22 kişi koronavirüse yakalandı. Dizinin çekimlerine ara verildi.
Show TV'nin en çok izlenen yapımları arasında yerini alan başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü ve Cihangir Ceyhan'ın rol aldığı Alev Alev dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı.
DİZİNİN ÇEKİMLERİ DURDU
Sette yapılan Covid-19 testleri sonucunda 22 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Dizinin çekimleri ise apar topar durduruldu.
DİZİ SETLERİNDE VAKALAR ARTTI
Son günlerde dizilerin setlerinden gelen koronavirüs haberleri artışa geçti. Geçen hafta Maraşlı dizisinin setinde Burak Deniz'in koronavirüse yakalandığı öğrenilirken, Camdaki Kız dizisinin başrolü Feyyaz Şerifoğlu, Yasak Elma oyuncusu Eda Ece ve Netflix için çekilen Pera Palas'ta Gece Yarısı setinde Hazal Kaya da koronavirüse yakalananlar arasında girmişti.
Sen Çal Kapımı dizisinin setinde 5 kişinin koronavirüse yakalandığı; Gönül Dağı, Emanet, Kuruluş Osman setlerinde de vakalar çıktığı ifade edilmişti.
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