Siber zorbalık bitmiyor: Oyuncu Melisa Sözen çirkin mesajı ifşa etti!

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 18:12

Melisa Sözen kendisine "Yine geldi leşçi. Ulan büzük dudak, arabesk oyunculuğun yetmedi, o kakıç halinle tüm erkek rockçı erkeklere musallatsın" diyen takipçisini ifşa etti.

Instagram profilinde paylaştığı gönderi ile çirkin mesajı ifşa eden Sözen, şunları söyledi:

"Bu veya benzeri kişiler kendilerine duydukları guüvensizliği, yetersizlik hissini, aşağılık kompleksini ve sevgisizliklerini bu üslupla dile getirdiklerinde iki şey duüşünüyorum;

'ya takmayın kafaya troller her yerde' deyip dalga geçen bir dille cevabını vermek ya da daha da güzeli 'yazık' deyip geçip gitmek."

'HER ŞEYİ BOŞVERMEMEK LAZIM'

"Sonra bu kişinin (kişi kim bilemiyorum çünkü kendisi de bilmediğinden sahte bir hesapla yazıyor) seksist ve bayağı bir dille yazdıklarına her gün birçok kişinin kadın/erkek fark etmeksizin maruz kaldığını ve bizim de bu üslubu 'aman boşver' lerle giderek normalleştirmemize ilk ve son kez bir şeyler yazmak istedim. Hakaret ederek kendinize ve dünyaya olan sinirinizi boşaltmak istiyor olabilirsiniz, bizim aynı üslupla cevap vermeyeceğimizden de emin olabilirsiniz ki haklısınız ama psikolojik problemlerinize başkalarına saldırarak deva bulamazsınız.

Siber zorbalığınız karşısında şahsen ben bu naçizane mesajı paylaşmak istedim. Beni incitmediniz. Ama siz ve sizin gibilerin elini kolunu sallaya sallaya insanlara musallat olarak kendini var etme çabasına da bir dur demek lazım. Her şeyi boş vermemek lazım alışkanlık yapıyor sonra.