Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi!
Meteoroloji , yeni yıla yaklaşırken ülke genelinde kar yağışı uyarılarına devam ediyor. Bazı bölgelerde kar alarmı verilirken, kıyı kesimlerle ilgili bir analiz dikkat çekti.
Yeni yıl yaklaşırken Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Antalya, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Öte yandan yarın da Marmara’da yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
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KIYI KESİMLERİ İÇİN KAR TAHMİNİ
Öte yandan Hava Forum sitesinde yer alan bilgilere göre; 2012 yılında kıyı bölgelerde yaşanan sert kış ve kar yağışı bu yılda benzer şekilde cereyan edecek.
18-22 OCAK!
Analizde, "Sibirya soğukları Ocak ayının 2.yarısında Doğu Avrupa’ya hakim olacak" ifadeleri yer alırken, 18-22 Ocak gibi ülkemizi de etkisi altına alacağına vurgu yapıldı.
Özetle yapılan son meteorolojik tahminlere ve değerlendirmelere göre, kutup bölgelerindeki soğukların stratosfer ısınmasına bağlı olarak bölüneceği ve ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada sert kış koşullarına neden olacağı, Avrupa Sibiryası’nın aktif hale geleceği tahmin ediliyor. Ancak sürecin uzun olması sebebiyle sürecin yakından takip edilmesi gerekmektedir.
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