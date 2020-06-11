Sıcak başlangıç

11 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Veliefendi, Veliefendi olalı böyle sessizlik yaşamamıştı. Alışmıştık kalabalığa. Buruk bir açılış oldu haliyle. Atlar koştu ama boş tribünler önünde. Virüs gidene kadar bir süre öyle. Gazi Koşusu’na kadar umarım hayat düzelir.

Veliefendi iyi hazırlanmış. Bu hazırlık 2-3 ay öncesinden başlamıştı zaten. Bravo Türkiye Jokey Kulübü’ne. Bravo başkan Serdal Adalı ve ekibine. İdman aprantilerine, jokeylere, seyislere ve gece gündüz çalışan emekçilere ayrıca teşekkür. Başlama tarihi belirlendiğinde sınırlı sayıda at koşacağından söz ediliyordu. Gelişmeler olmuş sanırım. İstanbul için yarış bülteni aldım, zengin, dolu dolu bir programla karşılaştım.

10 koşu vardı, tam 127 safkan start aldı. Kapı girişlerinde ateş ölçümü, maske kontrolü yapıldı, jokeylerin tamamı testten geçti. Bazıları koşu sırasında maske taktı, bazıları takmadı. Bunun zorunluluğu yok.

Saat 13.30 itibarıyla başlayan mücadeleler nefes kesti. Sıcak engel tanımadı atlara. Bazıları hazır, bazıları tam hazır değildi. Bunun bekleme süreciyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Atlar olsun, sahipleri olsun, çalışan herkes zor bir 82 gün geçirdi. Atların öldüğüne, ekonomik krizlerin yaşandığına bizzat tanık oldum.

42 METRELİK LED

Yeni sezon öncesi hipodroma 42.24 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 169 m2 gösterim alanına sahip yeni bir led ekran yerleştirilmiş.

Bu dev ekranın ağırlıklı olarak skorboard amaçlı kullanılacağı, koşu sonuçları, parasal neticeler, AGF tablosu ve muhtemel oranların bu ekrandan yayınlanacağı bilgisini aldım.

600 BİN TL CEZA

1 Mart 2020 Pazar günü İzmir’de Memduhağa’nın arkasında 2. olduğu G2 Şirinyer Koşusu sonrası alınan numunesinde yasaklı Flufenamic Acid maddesi tespit edildiği için koşulara katılmaktan men edilen Karamustafa (Caş-Akay, Bilgin) isimli safkanın yasağı kaldırıldı. Safkanın sahibi Arif Kurtel, birincilik ikramiyesi olan 220 bin TL’nin 3 katı tutarındaki 660 bin TL’lik cezayı yatırarak, Karamustafa’nın yeniden koşulara katılmasını sağladı.

Bu parayla yeni 2-3 at alınır. Kurtel atından vazgeçmediğine göre Karamustafa’yı çok seviyor olmalı. Klas safkan 4 Temmuz’da Ankara’da koşulacak 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus G1 TBMM Koşusunda start alabilecek.