Sıcak hava dalgasına dikkat! 65 yaş ve üstü vatandaşları büyük bir tehlike bekliyor

17 Mayıs 2020 Pazar, 09:45

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Habertürk TV’de Oylum Talu’nun sunduğu Burası Haftasonu programına katılan meteoroloji, iklim değişimi ve afet ve acil durum uzmanı Prof. Mikdat Kadıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN SAATLERİ DÜZENLENMELİ

Saat 11.00-16.00 arası çok sıcak. Güneş ışınlarının dik geldiği saatler. 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkma saatlerini yeniden düzenlemek lazım. 12.00-18.00 deyince, arada gerçekten dışarı çıkabilecekleri iki saat kalıyor.

GÖLGENİ GÖRMÜYORSAN GÖLGEYE KAÇ

Yaşlıların 16.00’dan önce dışarı çıkmamaları gerekiyor. Sabah gün doğumundan akşam gün batımına kadar ne zaman istiyorlarsa çıksınlar demek daha doğru. Biz şöyle deriz: Gölgeni görmüyorsan gölgeye kaç.

Hava havai bir şeydir, normali yoktur. Tren gibi yolda gitmez. İklim de değişken bir şeydir. Hava, belli şartlar oluştuğunda belli yerlerde rekorlar kırar.

Bugünlerde özellikle Libya üzerinden sokulan sıcak hava dili var. Dil şeklinde… Muğla’dan girip, Zonguldak’a kadar gidiyor. Meteorolojinin tahminlerine göre salı gününe kadar devam edecek.

FRANSA’DA 35 BİN KİŞİ ÖLDÜ

Sıcak hava dili üç-dört gün sürerse, hava sıcaklığı da mevsim normallerinin 10 derece üstünde olursa, biz buna sıcak hava dalgası deriz, bu bir afettir. 2003 yılının Ağustos ayında Fransa’da 35 bin kişi öldürmüştür.

Ciddiye almamız gereken bir afet. Sıcak hava dalgaları; apartmanların üst katlarında klimasız dairelerde yaşayanları, obezleri ve küçük yaşta çocukları öldürür.