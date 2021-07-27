Sıcak havadan bunalanlar Caddebostan'da denize girdi
İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etti. Caddebostan Sahili'ne gelenler bol bol yüzdü.
İstanbul'da etkili olan sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için Caddebostan Halk Plajı'nı tercih etti. Bazıları denize girerken, bazıları ise yatarak güneşlendi.
Burada denize giren Erkan Altınöz, "Eşim ve çocuklarımla serinlemeye geldik. Hafta sonu kalabalık oluyor diye hafta içi geldik" dedi. İbrahim Karaman ise "Arkadaşlarla serinlemek için geldik. Deniz oldukça güzel, eğleniyoruz. Bizim için senenin ilk denizi oldu" diye konuştu.
Video Haberler
- Canlı yayında talihsiz kaza: Masa üstüne devrildi
- Gaziantep'te korkutan yangın
- NATO gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Havai fişek yüzünde patladı: O anlar kamerada
- Otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
- Feci motosiklet kazası kamerada
- TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
- Trafikte skandal görüntüler! O sürücülere ceza yağdı
- Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
- Şile’de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü
En Çok Okunan Haberler
- 04.30'da başlayan tarihi ameliyat
- AB'den, Erdoğan'a 'rüşvet' iddiası
- AKP'li Aktay: Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker
- Onur Eker'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- 'Siyaset Bilimi' öğrensin diye İBB'den 155 bin dolar...
- İşte Kavakçı’nın cebine konan paramız
- Adı Soylu ile anılan ismin ortağının İsrail bağlantısı
- Uluslararası anket şirketi paylaştı! MHP barajda
- Ankara’dan Bursa’ya yolculuk için 30 bin TL!