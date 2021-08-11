Sıcakta kedilere dikkat: Bu havalarda evde birkaç yerde su kabı olmalı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 13:46

Sıcaktan patladığımız dönemlere girdik. Oturduğum yerde terliyorum. Camdan rüzgâr gelince ürküyorum, olur da üşütürüm, zaten korona var diye durduk yere paniğe kapılıyorum. Tam da böyle durumlar yaşarken sıcaktan mayışıp biraz uzanayım dediğim an kediler yanımda bitiyor. O tüylü tüylü sıcacık kürkleriyle bana yapışıyorlar. İnsan “Bu kediler hiç mi sıcaktan bunalmaz” diye düşünüyor.

Açıkçası bildiğim bir konu değildi; ancak ufak bir araştırma yaptığımda kedilerin sıcaktan bizler kadar etkilenmeseler de, nadir de olsa sıcak çarpması yaşayabileceklerini öğrendim. Üstelik bu durum kimi zaman ciddi seyredebilen bir hadiseymiş. Hatta İran kedileri gibi basık burunlu hayvanların, obez kedilerin, solunum veya kardiyovasküler hastalıklar yaşayanların, nörolojik sorunları olanların, ileri yaştakilerin, kalın ve uzun tüylü cinslerin sıcak çarpması riskinin diğer kedilere oranla daha fazla olduğu belirtiliyor.

Kedilerde sıcak çarpması belirtileri ise kusma, uyku sürelerinde belirgin artış, uyuşukluk, dilde ve ağızda kırmızılık, kalp atışlarında artış, idrar miktarında azalma, kas seğirmeleri, salya akıtma, huzursuzluk, sersemlik, nefes almakta zorlanma ve rektal sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıkması şeklinde sıralanıyor.

SUSUZ KALMIŞ OLABİLİR!

Kedilerin sularını asla boşlamamak gerekiyor. İnsanlar genelde az içtiklerini düşünerek yenilemeyi es geçebiliyor. Ancak özellikle yaz aylarında su daha hızlı buharlaşacağından çok dikkatli olmak gerekiyor.

Tatilde olan arkadaşların kedilerine bakarken de mamadan çok sularının bittiğini fark ediyorum. Evden kısa süreliğine ayrılırken bile sularını kontrol etmek ve yenilemek gerekiyor.

Bu havalarda evin çeşitli yerlerinde birkaç kâse soğuk su bulundurmak kedilerin rahatlığı açısından faydalı. Kâseleri güneş ışığından uzak duracakları yerlere koymak da önemli. Diğer yandan dehidrasyon sadece yaz aylarına mahsus bir sorun değil. Her mevsim kedilerimizin sıvı alımına dikkat etmekte fayda var. Kuru mamanın yanı sıra yaş mama vermek de bu açıdan önemli.

Aşırı derecede nefes nefese kalma, hızlı kalp atışı ile beraber kedinizin tuvalet kabında daha az idrar fark ederseniz kediniz susuz kalmış olabilir. Tabii bu gibi durumlarda veterinere götürmek en doğru karar olur. Bu sıcak günlerde, evi serin tutmaya çalışmak gerekiyor. Evden çıkacak ve klimayı ya da pencereleri kapatmak zorunda kalacaksanız perdeleri de kapatmayı ihmal etmeyin.