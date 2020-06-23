Sidar Uygurlar cinayetinin katil zanlısı Yılmaz Geyik, 103 gün sonra yakalandı

23 Haziran 2020 Salı, 12:59

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 12 Mart akşamı, 23 yaşındaki Sidar Uygurlar trafikte solladığı ‘Uyuşturucu kaçakçılığı’ndan sabıkalı Yılmaz Geyik (51) tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Firari durumdaki Geyik, 103 günün ardından yakalandı.

SİVEREK'TE YAKALANDI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Sidar'ın katili Yılmaz Geyik'in Siverek'te yakalandığını duyurdu.

Erin yaptığı açıklamada "Henüz hayatının baharında olan #SidarUygurlar’ın katil zanlısı Y.G., emniyet teşkilatımızın uzun takip ve titiz çalışması sonucu bugün sabaha doğru Siverek‘te yakalanarak gözaltına alınmıştır" dedi.

Henüz hayatının baharında olan #SidarUygurlar’ın katil zanlısı Y.G., emniyet teşkilatımızın uzun takip ve titiz çalışması sonucu bugün sabaha doğru Siverek‘te yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emeği geçen herkese teşekkür eder, merhumun ailesine bir kez daha başsağlığı dilerim. — Abdullah ERİN (@Abdullah_Erin47) June 23, 2020

NE OLMUŞTU?

Sidar Uygurlar, 12 Mart akşamı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ‘trafikte kendisini solladığı için’ Yılmaz Geyik isimli şahıs tarafından öldürülmüştü.

Kardeşinin öldürülmesine ilişkin yaşanılanları anlatan Derya Uygurlar, şunları söylemişti:

"Sidar ve arkadaşı İ.H.K., saat 21.30’a kadar, komşumuz da olan arkadaşı M.A. ile mahalledeki bir kafede oturuyorlar. İ.H. K.’yi evine bırakmak için dışarı çıkıyorlar. M.A.’ya ait olan 24 HS 234 plakalı aracı Sidar kullanıyor. Giderken Sidar, farkında olmadan, ne bizim ne de araçtaki iki kişinin de daha önce herhangi bir husumetti ya da tanışıklığı olmamış olan olan Geyik’in 63 ABL 581 plakalı aracını solluyor. Geyik, Sidar’ı takibe alıyor. Seyfioğlu Caddesi'nde, mobese vs. olmadığı tenha bir yerde aracını Sidar’ın önüne kırıyor. Geyik araçtan indikten sonra Sidar ve iki arkadaşı da arabadan iniyor. Geyik’in aracında komşusu olan M. adında biri de var. Geyik, Sidar’a, ‘Sen kimsin ki beni solluyorsun? Havan kime? Kim olduğunu zannediyorsun?’ diyor. Sidar da, Geyik’in yaşına hürmeten, ‘Abi özür dilerim. Görmemişim’ diyor. Geyik, küfür ve hakaretlerde bulunmaya devam edince, Sidar, ‘Bırak yolumuza gidelim’ diyor ve aracına biniyor. Geyik, kapısı daha açık olan ve şoför koltuğunda oturan Sidar’ı yumruklamaya başlıyor. Sidar dışarıya da çıkamıyor. Kendini, ayaklarıyla korumaya çalışıyor. O sırada Geyik, silahının kabzasıyla, Sidar’ın kafasına, yüzüne ve omzuna da vuruyor. Sidar’ın arkadaşları, Geyik’i tutmaya çalışsa da durmuyor. Ardından Sidar’a bir el ateş açıyor ve Sidar başından vuruluyor. Şoför koltuğundan yan koltuğa düşen Sidar olay yerinde hayatını kaybediyor."