Şiddet gördüğü eşini öldüren Alime Toprak tutuklandı
Kendisine işkence eden kocası Ali Toprak'ı öldürdüğünü itiraf eden Alime Toprak, tutuklandı.
Anamur ilçesinde bir süre önce muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı’nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, diğer seraya gittiğini, döndüğünde ise ses gelmeyince içeri girdiğini o sırada eşi Ali Toprak’ın yerde yattığını, ses vermediğini, kafasının kanadığını görünce kendisinin o sırada bayıldığını belirtti.
Her defasında diğer seraya gittiğini söyleyen Alime Toprak'ın gizli kamerada görülmemesi şüpheleri artırdı. Müge Anlı ve ekibinin olayın üzerine gitmesi üzerine Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü itiraf etti.
"BEN ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ"
Toprak, Cumhuriyet Savcısı'nın gözetiminde olay yeri incelemesinin ardından dün Anamur Adliyesine sevk edildi. Burada yaklaşık 2 saat boyunca ifade veren Toprak’ın Cumhuriyet Savcısı'na da itirafını tekrarladı. Alime Toprak’ın, "Eşimden sürekli şiddet görüyordum. O anda da tartıştık. Bana saldırdı. Ben onu öldürmesem, o beni öldürecekti" dediği öğrenildi.
Toprak, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya için gizlik kararı alındığı kaydedildi.
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