Şiddet gören kadınlar ilgili protokol AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Esenyurt'ta belediye meclisine sunulan "Şiddet gören kadınlara avukat desteği verilmesi protokolü" AKP'li ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.
Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi arasında şiddete gören kadınlara avukat desteği verilerek adalete erişiminin sağlanması için işbirliği protokolü hazırlandı.
Hazırlanan protokol Esenyurt Belediye Meclisi’ne getirildi. Yapılan meclis oylamasında protokol, AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla 18’e 21 oyla reddedildi. AKP’li üyeler sadece İstanbul Barosu ile işbirliği yapıldığı 2. Baro’nun isminin yazılmadığını gerekçe gösterdi.
Protokolün reddedilmesi üzerine konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “1 ya da 2. Baro ne fark ediyor. Türkiye’nin en büyük ilçesi. En çok ihtiyaç olunan alan burası. Halk düzgün hizmet alsın istiyoruz. Bizden para almayacaklar vatandaştan para almayacaklar. Ne zararı var. Bir tane ofis olacak. İhtiyacı olanlar gelecek. Karar sizin. Sakınca olduğunu görmüyorum. Hukuksuz değil. Birinin 30 bin birinin 2 bin üyesi varsa biri 15 gün diğeri 1 gün gelir. Bu tavır çok yanlış. Kadın arkadaşlara ithaf olunur” dedi.
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