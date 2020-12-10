Şiddet olayları katlanıyor

10 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre son 11 yılda Türkiye’de toplam 72 bin 512 cinayet işlendi. Bu veri haftada 127 kişinin başka bir insanın yaşam hakkına kastettiğini gösteriyor.

Tek adam rejiminde yükseldi: Türkiye’nin tek adam rejimiyle yönetilmesinin ardından insan öldürmekten hüküm giyen kişi sayısı son 11 yılda bu suçu işleyenlerin yüzde 26’sını oluşturdu. 2019’da öldürme fiili nedeniyle hapse giren her 100 kişiden 98’i erkekti.

Yaralama suçu 4.5 kat fazlalaştı: 2019’da cezaevine giren her 100 kişiden 12’si yaralama suçunu işledi. 2009’da 7 bin 647 kişi yaralama suçundan hapse girerken; bu sayı 2019’da yüzde 356 oranında arttı.

Cinsel suçlar 10 kat arttı: 2009’da 562 olan cinsel suçtan cezaevine giren kişi sayısı 2019 yılında yüzde 932 oranında artarak 5 bin 758’e ulaştı. Cinsel saldırı suçu işleyenlerin yüzde 99.3’ünü erkekler oluşturdu