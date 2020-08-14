Şiddetten kurtulmak için 2. kattan atladı: Sığınmaevine yerleştirildi

14 Ağustos 2020 Cuma, 09:52

Başak Mahallesi'nde, 2. kattaki evlerinin penceresinden atladıktan sonra bir aracın üstüne düşerek yaralanan Ceylan E, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi Ceylan E, ağabeyinin cep telefonunu kontrol etmek istemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından kendisini darbettiğini ve daha fazla şiddet görmemek için pencereden atladığını polise bildirdi. Ceylan E'nin, ağabeyi A.E'dan şikayetçi olması üzerine polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ceylan E. ise kentteki bir kadın sığınmaevine yerleştirildi.



