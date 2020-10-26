'Sıfır Telaş' Kadıköy Emek Tiyatrosu’nda
Tiyatroperest’in geçtiğimiz sezon sahneye koyduğu, Onur Özaydın’ın yazdığı ve oynadığı, Doğu Akal’ın yönettiği oyunu Sıfır Telaş, 27 Ekim’de Kadıköy Emek Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşuyor.
Tek perdelik (85 dk) oyunda Özaydın, hayat verdiği karakterin bir ziyaretle değişen kariyerini anlatıyor.
Eşi ve kızıyla İstanbul’da yaşayan Yamaç, dedesinin ilerleyen rahatsızlığında yanında olabilmek için bir haftalığına Gelibolu’ya gider.
İstanbul’a dönme hazırlığındayken oranın yerel bir radyosunda program yapma teklifi alan Yamaç için şimdi yeni bir dönem başlar.
Oyunda, salona pandemi koşullarına uygun olarak 40 seyirci alınacak. Biletlere buradan ulaşabilirsiniz.
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