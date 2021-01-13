Şifresini unutanların hesaplarında milyarlarca dolarlık Bitcoin var

13 Ocak 2021 Çarşamba, 12:22

SADECE İKİ ŞİFRE TAHMİN HAKKI KALDI



San Francisco'da yaşayan Alman bilgisayar programcısı Stefan Thomas'ın, bu hafta itibariyle kabaca 220 milyon dolar eden servetine erişebilmesi için sadece iki şifre tahmin hakkı kaldı.

SADECE 10 TAHMİN HAKKI VAR

Thomas'ın şifresi, 7,002 adet Bitcoin taşıyan bir dijital cüzdanın özel anahtarını barındıran küçük bir taşınabilir belleği açmasını sağlayacak. Ancak sorun şu ki Thomas yıllar önce şifreyi yazdığı kağıt parçasını kaybetti. Şifreyi açmak için toplam 10 tahmin hakkı bulunuyor, sonrasında belleğin içeriği ilelebet kilitlenecek. Sekiz deneme yapan Thomas, henüz doğru şifreyi bulamadı.

"Yatağa uzanıp düşünüyorum. Sonra yeni bir stratejiyle bilgisayara gidiyorum ve işe yaramıyor. Yeniden umutsuzluğa kapılıyorum." diyor Thomas.

Bu arada Bitcoin'in fiyatı sert düşmesine karşın hala sadece bir ay öncesine göre yüzde 50 artıda. Sekiz aylık yükselişinde aşırı volatil olan popüler kripto para, dünya ekonomisi pandemi etkisiyle kasıp kavrulurken birçok kişiyi kısa sürede oldukça zengin etti.

New York Times'ın haberine göre kripto paranın sıra dışı doğasından dolayı Thomas gibi birçok kişi anahtarlarını unuttukları için Bitcoin servetlerine erişemez durumda.

Kripto para veri şirketi Chainalysis'e göre mevcut 18.5 milyon Bitcoin'in yaklaşık yüzde 20'si kayıp cüzdanlarda gibi görünüyor. Bunların piyasa değeri yaklaşık 140 milyar dolar. kayıp dijital anahtarların bulunmasına yardım eden Wallet Recovery Services günde 70 cüzdan kurtarma talebi geldiğini belirtiyor. Wallet Recovery Services'e göre kurtarma talebi bir önceki ayın üç katı yoğunlukta.

Şifrelerine erişemeyen Bitcoin sahiplerinin birçoğu on yıl önceki ilk günlerinden bu yana tutuyor ancak hiçbiri değerleneceğini düşünmemiş.

Los Angeles'ta yaşayan girişimci Brad Yasar, teknolojinin ilk günlerinde madencilik ile binlerce Bitcoin çıkarmış ve tamamı bilgisayarlarında duruyor. Değerinin yüz milyonlarca dolar olmasına rağmen şifrelerini yıllar önce kaybetmiş ve Bitcoin'lerin bulunduğu sabit diskleri vakumlu poşetlere koyup saklamış.



