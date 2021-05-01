"Siftah yapamadan dükkan kapatıyorum” diyen esnaf yaşamına son verdi!
Mersin’in Mut ilçesinde yaklaşık 10 yıldır kiraladığı küçük bir dükkanında kokoreççilik yapan 48 yaşındaki Murat Gümüş, yaşamına son verdi.
Mersin’in Mut ilçesinde yıllardır kiralık küçük işyerinde kokoreççilik yapan Murat Gümüş, sosyal medya hesabından “Kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum” paylaşımı yaptıktan sonra yaşamına son verdi.
Komşuları tarafından evinin önünde asılı durumda görülünce polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve 112 ekibince yapılan incelemede Murat Gümüş’ün öldüğü belirledi. Nöbetçi savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemeden sonra morga kaldırılan Gümüş, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
YAŞADIĞI MADDİ ZORLUKLARI SOSYAL MEDYADA DİLE GETİRMİŞTİ
Mut ilçesinde son derece sevilen ve kısa bir süre önce de eşi Fatma Gümüş’ü kanser hastalığından kaybeden Murat Gümüş’ün, kişisel sosyal medya hesabından 10 Nisan akşam saatlerinde, “Ben ölünce mezara mı geleceksiniz kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum” diye paylaşım yaptı. 14 Nisan’da ise aracını satışa çıkartıp sattı.
“OĞLUM BENİ AFFET”
Küçük esnaf Murat Gümüş son olarak 27 Nisan’da yine sosyal medya hesabından iş yerinde kendisine sürekli yardımcı olan tek çocuğu oğluna, “Oğlum bitmiş. Beni affet” şeklinde mesaj yazdı.
Video Haberler
- CHP'li ismin kanını donduran görüntüler
- CHP'li isim paylaştı: Akkuyu'daki işçilere 1 Mayıs yok
- TÜRK-İŞ Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
- Şiddeti görüntüleyen muhabire, polis 'genelge var' dedi
- Karamollaoğlu'nun AKP ile ittifak şartı
- İmamoğlu'ndan videolu 1 Mayıs mesajı
- En kötü ihtimalle Türkiye'deyim dedi, tepki yağdı
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs kararı
- Soylu'dan alkol yasağına ilişkin açıklama
- Alkollü içki yasak çünkü...
- Beyaz eşya devinden EURO 2020 sürprizi
- Polis, seyir halindeki motor sürücüsüne kaskla vurdu
- 1 Mayıs kutlamalarına sert müdahale
- Ateizm Derneği'nden Boynukalın'a teşekkür
- Cumhur İttifakı Boğaziçi'ni böyle 'kazandı'
- Boynukalın, Twitter hesabını kapattı
- ‘Thodex vurguncusu’ neden listede yok?