"Siftah yapamadan dükkan kapatıyorum” diyen esnaf yaşamına son verdi!

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:50

Mersin’in Mut ilçesinde yıllardır kiralık küçük işyerinde kokoreççilik yapan Murat Gümüş, sosyal medya hesabından “Kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum” paylaşımı yaptıktan sonra yaşamına son verdi.

Komşuları tarafından evinin önünde asılı durumda görülünce polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve 112 ekibince yapılan incelemede Murat Gümüş’ün öldüğü belirledi. Nöbetçi savcı tarafından olay yerinde yapılan incelemeden sonra morga kaldırılan Gümüş, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

YAŞADIĞI MADDİ ZORLUKLARI SOSYAL MEDYADA DİLE GETİRMİŞTİ

Mut ilçesinde son derece sevilen ve kısa bir süre önce de eşi Fatma Gümüş’ü kanser hastalığından kaybeden Murat Gümüş’ün, kişisel sosyal medya hesabından 10 Nisan akşam saatlerinde, “Ben ölünce mezara mı geleceksiniz kaç gündür siftah etmeden dükkan kapatıyorum” diye paylaşım yaptı. 14 Nisan’da ise aracını satışa çıkartıp sattı.

“OĞLUM BENİ AFFET”

Küçük esnaf Murat Gümüş son olarak 27 Nisan’da yine sosyal medya hesabından iş yerinde kendisine sürekli yardımcı olan tek çocuğu oğluna, “Oğlum bitmiş. Beni affet” şeklinde mesaj yazdı.











