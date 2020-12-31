Sigara paketindeki uyarılarının geçiş süreci uzatıldı

31 Aralık 2020 Perşembe, 23:05

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarının, bandrol ile kısmen gizlenemeyeceği veya kapatılamayacağı ve bu uyarının bütünüyle görünür olacağı için getirilen geçiş süreci bu yıl sonu doluyordu.

Yapılan değişiklikle söz konusu süre 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.