'Sığınmacı Devrimi'
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre günümüzde bütün dünyada yaklaşık 65 milyon sığınmacı var. Bu da bugünkü dünya nüfusuna oranlandığında her 100 kişiden biri sığınmacı demek. İnsanlar yalnızca baskı, terör, zulüm ve iç savaştan değil elverişsiz ekonomik koşullardan, ekolojik felaketlerden de kaçıyorlar artık. Marc Engelhardt’ın derlediği Sığınmacı Devrimi, dünyanın çeşitli köşelerinde çalışan yirmi altı Alman muhabirinin temasa geçebildikleri; mülteci kamplarında bekletilen, yerleştikleri veya sığındıkları ülkeye uyum sağlamaya çalışan, kaçışları sırasında yakınlarını kaybetmiş veya sakatlanmış sığınmacıların iç burkan öykülerini bir araya getiriyor.
“Sığınmacı devriminin sonuçları ne olacak? Bir
devrimin toplumu nereye sürükleyeceğini bilebilir miyiz ki? Fransız Devrimi
dolambaçlı yollardan, [...] milyonlarca insanı siyasi özgürlüğüne
kavuşturmuştu. Sanayi Devrimi, milyonlarca insanı yoksulluğun kalıcılığından
kurtarmış ama aynı zamanda yeni yoksulluklar yaratmıştı. Dijital devrim, sanal
ortamda bir dünya toplumunun temelini attı ama diğer yandan da bire bir
insanlar arası ilişkiyi zayıflattı. Sığınmacı devrimi de bu devrimler gibi
kuşkusuz benzer temel değişimler getirecektir. Tam olarak neleri
değiştireceğini yarınlar gösterecek. Değişimler durdurulamaz ama
yapılandırılabilir.”
Kitaptan…
Bir
süredir 21. yüzyılın ilk büyük göç hareketine tanık oluyoruz ama göç olgusu
aslında yıllardır dünyanın her yerinde olanca hızıyla sürüyor.
Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre günümüzde bütün dünyada
yaklaşık 65 milyon sığınmacı var. Bu da bugünkü dünya nüfusuna oranlandığında
her 100 kişiden biri sığınmacı demek.
İnsanlar
yalnızca baskı, terör, zulüm ve iç savaştan değil elverişsiz ekonomik
koşullardan, ekolojik felaketlerden de kaçıyorlar artık.
Dünyanın
çeşitli köşelerinde çalışan yirmi altı Alman muhabirinin temasa geçebildikleri
sığınmacılarla yaptıkları röportajlardan oluşan Sığınmacı Devrimi; Kenya'dan
Avustralya'ya, İsrail'den Etiyopya'ya kadar geniş bir coğrafyada mülteci
kamplarında bekletilen, yerleştikleri veya sığındıkları ülkeye uyum sağlamaya
çalışan, kaçışları sırasında yakınlarını kaybetmiş veya sakatlanmış insanların
iç burkan öykülerini bir araya getiriyor.
Bu
öyküleri kuşatan genel politik ve sosyolojik bağlama da değinilen kitabı
benzerlerinden farklı ve özgün kılan yön ise Avrupa merkezli "mülteci
krizi" söylemini yıkarak yerine değişimi merkeze alan, yenilikçi, duyarlı
ve hümanist bir bakış açısı getirmeye çalışması.
Sığınmacı Devrimi - Son Göç Dalgası Dünyayı Nasıl Tümüyle Değiştirdi? / Derleyen: Marc Engelhardt / Çeviren: İlknur Aka / Yapı Kredi Yayınları / 336 s.
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