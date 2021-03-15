Siirt Valiliği: Zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismara ilişkin bir kişi tutuklandı

15 Mart 2021 Pazartesi, 09:38

Valiliğin açıklaması şöyle:

"Şirvan ilçesinde zihinsel engelli bir kız çocuğunun istismar edildiğinin tespit edilmesi üzerine konu hakkında derhal adli tahkikata başlanmıştır. Yapılan adli soruşturmada mezkûr olayın basında yer aldığı şekli ile suçun köy korucusu tarafından işlendiğine dair haberler kesinlikle gerçek dışı ve yalandır.

Yapılan adli soruşturma neticesinde suçun, 2003 doğumlu bir şahıs tarafından işlendiği tespit edilmiş ve fail, Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanma talebi ile sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince 11 Marta günü tutuklanmıştır.

Ayrıca, konuyu çarpıtan ve gerçeklerle bağdaşmayacak şekilde provoke eden, kamu kurumlarına vatandaşlarımızca duyulan güveni zedeleyecek, kamu kurumlarını zan ve töhmet altında bırakacak haber içerikleri ve sosyal medya hesapları hakkında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Maksadını aşan, yanlı, kamu vicdanını rencide eden ve terör örgütlerince destek gören haber içeriklerine itibar edilmemesi büyük bir önem arz etmektedir."