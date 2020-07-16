Siirt'te teröristlerle çatışma; 2 polis şehit 2 polis yaralı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 01:34

İçişleri Bakanlığı, 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 4 Özel Harekat polisinden 2'sinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı. Yaralı 2 polisin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.