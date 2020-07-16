Siirt'te teröristlerle çatışma; 2 polis şehit 2 polis yaralı

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 2 özel harekat polisi şehit düşerken, 2 özel harekat polisinin yaralandığını açıkladı.

DHA
16 Temmuz 2020 Perşembe, 01:34
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İçişleri Bakanlığı, 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 4 Özel Harekat polisinden 2'sinin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı. Yaralı 2 polisin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


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