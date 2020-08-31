Sıklıkla çocuklarda görülen kalp romatizması nedir?

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:39

Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Bayram kalp romatizmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

KALP ROMATİZMASI NEDİR?

Kalp romatizması olarak da bilinen romatizmal kalp hastalığı, kalp kapakçığında meydana gelen iltihaplanmaya verilen addır. Romatizmal ateş sonucunda ortaya çıkan bu hastalık kadın- erkek her yaş gurubunda görülebiliyor.

Daha çok üst solunum yolları hastalıkları sonrasında eklemlerde meydana gelen iltihaplanma ile birlikte kendini gösteriyor. Özellikle de tedavi edilmeyen üst solunum yolu hastalıkları üç hafta sonra romatizmal ateşe dönüşerek bu soruna yol açabiliyor. Üst solunum yollarında ve eklemlerde meydana gelen iltihaplanma kalbe kadar ulaşarak kalp romatizmasını beraberinde getiriyor.

BİRÇOK YAYGIN BELİRTİSİ VAR

Romatizmal kalp hastalığının birçok yaygın belirtiye sahip olduğunu söyeleyen Prof. Dr. Bayram, önemli olanın bu bulguları doğru yorumlayarak en erken zamanda doktora başvurmak olduğunu belirtiyor.

En sık görülen belirtileri:

* Kalp çarpıntısı,

* Göğüste ağrı,

* Nefes almada zorlanma,

* Düşük veya yüksek kan basıncı,

* Kalp ritminde düzensizlik,

* Yorgunluk,

* Sürekli üşüme hissi, (Özellikle de el ve ayaklarda)

* Baş dönmesi,

* Mide bulantısı,

* Eklemlerde görülen ağrı,

* Morarma

* Soğuk algınlığı en sık görülen belirtileridir.

SIKLIKLA ÇOCUKLARDA GÖRÜLÜYOR

Kalp romatizması her ne kadar, her yaş gurubunda ve cinsiyette de görülse en çok kadınlarda ve çocuklarda rastlanıyor. Özellikle de çocukluk çağında görülen boğaz enfeksiyonlarında erken tanının büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Bayram şu ifadeleri kullanıyor:

"Sık tekrarlanan boğaz enfeksiyonlarında tedavi için geç kalınması durumunda ise romatizmal ateş, kalbi vurabilir. Üstelik bu yaşlarda kalpte bir hasar görülmese bile orta yaşlarda kalp romatizması belirtileri ortaya çıkabilir. Bu noktada ciddiye alınması gereken bir diğer nokta ise çocuklarda kalp probleminin boyutuna göre 6- 12 ayda bir doktor kontrolünde olmasının gerektiğidir."

TANI SÜRECİ

Erken teşhisin çok önemli olduğu kalp romatizmasında tanı sürecinde birçok yöntem kullanılıyor. Uygulanan yöntemler arasında genel olarak kan sayımı, EKG, ekokardiyografi ve boğaz kültürü işlemleri yer alıyor.

TEDAVİ NASIL YAPILIYOR?

Prof. Dr. Bayram, kalp romatizmasında uygulanan tedavilerin en önemli amacının, tekrar enfeksiyon riskini ortadan kaldırarak vücudun ve kalbin dinlenmesini sağlamak olduğunu aktarıyor.

Bu noktada enfeksiyona neden olan mikrobik sebeplerle savaşmak için antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Genel olarak aspirin, kortizon, antiromatizmal ilaçlar tercih ediliyor. Hastalığın seyrine göre penisilin kullanılacaksa mutlaka hastaya öncesinde bir test uygulanması, ilacın sonuçların uygunluğuna göre kullanılması gerekiyor. Çok ileri vakalarda ise balon valvüloplasti ve cerrahi yöntemler uygulanabiliyor.