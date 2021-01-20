Sıla ile Ahmet Kural davasında yeni gelişme: Ahmet Kural yeniden yargılanacak

20 Ocak 2021 Çarşamba, 12:17

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmış, verilen hapis cezaları da ertelenmişti. Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, "Hakaret" ve "Tehdit" suçları yönünden bozdu. Üst mahkeme, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozdu. Ahmet Kural, bu suçlar yönünden önümüzdeki günlerde yeniden yargılanacak.



SILA'NIN AVUKATI EPÖZDEMİR: KASTEN YARALAMANIN GERÇEKLEŞMEDİĞİNE YÖNELİK İTİRAZLAR REDDEDİLMİŞTİR"

Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Basit yargılama usulünün uygulanmaması ve yalnızca 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarına ilişkin olarak olayın yaşandığı evin yanındaki evde bulunan ve sesleri duyduğunu ifade eden tanık H.Z.T'nin olayı duyduğunun sabit olduğu, fakat seslerin içeriğinin net bir şekilde anlaşılabilir düzeyde duyma imkanının bulunup bulunmadığının tespiti için olay mahallinde olay saatine uygun düşecek şekilde keşif yapılması gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur. Görüldüğü üzere Bölge Adliye Mahkemesi tarafından fiziki şiddet neticesi gerçekleştirilen 'kasten yaralama' suçuna ilişkin esastan bozma kararı verilmemiş, sanığın kasten yaralama suçunun gerçekleşmediğine yönelik itirazları esastan reddedilmiş, sadece diğer tüm davalarda karar verildiği gibi dava sonrası yürürlüğe giren basit yargılama usulünün tatbik edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Türkiye'nin kanayan yarası olan kadına karşı şiddetle mücadeleyi sekteye uğratan erkek şiddetini meşrulaştırmaya matuf, gerçek dışı ve eksik haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerekliliğini kamuoyunun bilgisine sunarız."