Sıla ve İlker Kaleli çifti paylaştıkları fotoğrafla ilişkilerini ilan etti
Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu İlker Kaleli'den birlikte ilk paylaşım geldi. Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Uzun süredir birlikte oldukları konuşulan oyuncu İlker Kaleli ve şarkıcı Sıla Gençoğlu çifti iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından aynı anda, birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini duyurdu.
“CANIMDAN CAN BİR YERE”
İkili, Instagram hesaplarından aynı anda paylaşım yaptı. Kaleli, Gençoğlu ile olan fotoğrafını "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.
"CANIMIN CANISIN"
Gençoğlu da birlikte çekilmiş başka bir fotoğraflarını paylaşarak, ''Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın'' notunu düştü.
İki ünlü ismin paylaşımı da, kısa süre içinde binlerce beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- ODTÜ kütüphanesinde cinsel saldırı davasında karar