Sıla ve İlker Kaleli çifti paylaştıkları fotoğrafla ilişkilerini ilan etti

25 Mayıs 2021 Salı, 16:56

Uzun süredir birlikte oldukları konuşulan oyuncu İlker Kaleli ve şarkıcı Sıla Gençoğlu çifti iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından aynı anda, birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak ilişkilerini duyurdu.

“CANIMDAN CAN BİR YERE”

İkili, Instagram hesaplarından aynı anda paylaşım yaptı. Kaleli, Gençoğlu ile olan fotoğrafını "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

"CANIMIN CANISIN"

Gençoğlu da birlikte çekilmiş başka bir fotoğraflarını paylaşarak, ''Diyecek afili söz çok; fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın'' notunu düştü.



İki ünlü ismin paylaşımı da, kısa süre içinde binlerce beğeni alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.