Sıla'dan Özer Arkun açıklaması: Profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdim
Oyuncu Ahmet Kural ile yaşadığı ilişkide darp edildiğini iddia ederek şikayetçi olan Sıla Gençoğlu, Ozan Güven'in ardından birlikte iş yaptıkları Rubato grubunun solisti Özer Arkun hakkında da açıklama yaparak, mağdur olduğunu iddia eden B.Y.'ye destek verdi.
Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddialarından sonra sanat camiasında bir şiddet olayı daha yaşandı. Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığındaki sevgilisi B.Y.’yi dövdüğü iddia edildi.
Sıla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımında, 'ama', 'fakat' demeden mağdur olan kadının tarafında olduğun belirterek "Özer Arkun'la profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdiğimi de kamuoyu ile paylaşmak isterim" diye yazdı.
Sıla Gençoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün müzisyen arkadaşım Özer Arkun’un bir kadına karşı işlediği şiddet suçunun haberini aldım. Bu kadar yakınımda, yıllardır birlikte işlere imza attığımız ve şiddetin emaresini görmediğim birinin yaptıkları karşısında hayret, dehşet, şaşkınlık, üzüntü ve öfke içindeyim. “Ama" “Fakat" demeden mağdur kadının tarafında olduğumu, elimden ne gelirse de yapmaya hazır olduğumu, Özer Arkun'la profesyonel ve arkadaşlık ilişkimi bitirdiğimi de kamuoyu ile paylaşmak isterim. Şiddet, hiç ummadığımız yerlerden çıkıp bizi şaşırtmaya devam edecek belli ki... Bize düşen dilsiz şeytanlara dönüşmemek."
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