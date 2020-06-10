Silah çekip ünlü yıldızı soydular
İtalyan takımı Milan'da forma giyen İspanyol Samu Castillejo, 2 silahlı kişi tarafından soyulduğunu açıkladı.
İtalyan devi Milan'da forma giyen İspanyol oyuncu Samu Castillejo, 2 silahlı kişi tarafından soyulduğunu açıkladı.
Milano’da 2 kişi tarafından soyulduğunu instagram hesabından duyuran Castillejo, “Milano’da her şey yolunda mı? Ben yüzüme silah doğrultan 2 adam tarafından soyuldum.” ifadelerini kullandı.
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