Silahı önce hedefe sonra kendine ateşledi
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir atış poligonuna giden genç, atış yapmak için eline aldığı silahı kafasına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Gencin durumu ciddiyetini koruyor.
Olay, Esenyurt'ta bulunan bir atış poligonunda dün akşam yaşandı. Poligona gelen Efe Efkan B. (27) isimli genç, atış yapmak istedi.
Görevli gözetmen eşliğinde poligona giren genç atışa başladı. Birkaç atış gerçekleştiren genç, daha sonra aniden elindeki silahla hedef tahtalarının bulunduğu bölüme zıpladı. Kafasına silah dayayan genci poligon görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak tüm çabalara rağmen silahın tetiğini çeken genç, bir anda yere yığıldı.
Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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