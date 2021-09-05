Sedat Peker'den, 'para aldı' iddiaları sonrası yeni açıklama

05 Eylül 2021 Pazar, 11:10

Sedat Peker'in günlerdir yaptığı açıklamalar Türkiye'nin gündemine düşerken, gazeteci Sabahattin Önkibar, Peker'e susması için 30 milyon dolar para teklif edildiğini iddia etti.

Peker'in 30 milyon dolar aldığı iddialarına gündeme getiren gazeteci Önkibar, ''Sedat Peker videolarının son bulması için bizzat kaynağı ile işin halledilmesi. Yani Peker'in ikna edilmesi konusudur. Zira Süleyman Soylu misali Berat Albayrak ile ilgili somut şeyler ortaya konursa bunun sarayı ve Erdoğan ailesini olumsuz etkileyeceği düşünülüyormuş. Bu çerçevede ünlü müteahhit Mehmet Cengiz'in devrede olduğu iddia ediliyor ve Cengiz'in Sedat Peker ile yakın akrabalık bağı var ve etkisi olabilir deniyor. Bu bağlamda en büyük iddia ise Mehmet Cengiz'in videolarına son vermesi halinde 30 milyon dolar teklif ettiğidir.

Bu spekülatif iddia Ankara'nın öteki yakasında çok sık dillendiriliyor bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tabii sadece bu da değil Peker'in videolarını noktalaması halinde yine belli zaman sonra ülkeye dönüşüne de izin verilecekmiş'' iddiasında bulundu.

'ÖNCE AKLINI ALIRMIŞ'

Sosyal medya hesabından 'para aldığı' iddialarına yanıt veren Peker, ''Yüce Allah bir kulunun makamını almadan önce aklını alırmış'' ifadelerini kullandı.