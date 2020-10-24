Şili’de referandum öncesi halk sokaklara döküldü

24 Ekim 2020 Cumartesi, 15:29

Şili’de yarın yapılacak referandum öncesi yeni anayasanın kabul edilmesini talep eden protestocular gösteri düzenledi. İtalya Meydanı’nda toplanan protestocular barikatlar kurdu ve polisle karşı karşıya geldi.

Polis göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Bir protestocu yaptığı açıklamada, "Bir yılda hiçbir şey değişmediği için hala buradayız. Pazar günü anayasa onaylanana kadar sokakları terk etmeyeceğiz" dedi. Diğer bir gösterici ise, "Polis bir arada olmamıza izin vermeyecek. Baskı çok güçlü ama eğer sokakta değilsek kimse bizi dinlemeyecek" diye konuştu.

25 BİN ASKER GÖREVLENDİRİLDİ

Anayasa referandumu için Silahlı Kuvvetler, 25 binden fazla asker görevlendirdi. Bu geceden itibaren askerler sandık merkezlerini koruyacak.

Diktatör Augusto Pinochet (1973-1990) döneminden kalma mevcut anayasayı değiştirmek için düzenlenecek anayasa referandumunda 14.7 milyon kişi oy kullanacak.

Anayasa referandumu, 18 Ekim 2019’da metro biletine 30 pesoluk (24 kuruş) zammı protesto etmek için başlayan halk ayaklanmasının ardından geldi. Daha adil bir sosyoekonomik model isteyen göstericilere kulak veren siyasiler yeni bir anayasa için girişimde bulundu.



