Silivri Cezaevi’nde tecritte tutulan Murat Ağırel’e 112 TL elektrik faturası

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, Silivri Cezaevi’nde tecritte tutulduğu koğuşuna gelen 112 TL’lik elektrik faturasını Twitter hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2020 Cuma, 17:22
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Ağırel, sadece bir televizyon ve bir su ısıtıcısına sahip olduğu koğuşuna gelen faturaya dikkat çekerken, "Sayın Berat Albayrak'ı ben de destekliyorum. Normalde hayat çok ucuz." İfadelerini kullandı.Ağırel elektrik faturasına da yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sayın Berat Albayrak'ı ben de destekliyorum. Normalde hayat çok ucuz. Mesela ben tek kişilik bir tecrit koğuşunda; bir kettle ve bir tv sahibi olmama rağmen 112 TL elektrik faturası geldi. Dış güçlerin işi! Yoksa bu kadar yüksek elektrik faturası nasıl gelsin?" 


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