Bir yıl içinde en fazla kilo verilen ayları sorsalar martla başlayıp haziranın ortasına kadar olan süreyi hemen söylerim. Hele de bu yıl pandemi gibi ağır bir yükümüz varken bahar ayları tam silkelenip kilo vermek için ideal zamanlar.

Kışın bitmesi fazlalıklarımızı örten giysileri çıkartmak, fazla kiloları kaybetmek için ilk bahanemiz olabilir.

Bu esnada kilo alıp verdiğiniz yo-yo diyetlerinden bıktınız mı? Daha kolay bir kilo verme yolu olsa mı diyorsunuz? İlkbaharda kilo vermek istiyor ve bir türlü başlayamıyor musunuz? Yardım etmek için buradayım. Diyet yapmayı, sevdiğiniz tüm yiyecekleri kesip ızgara balık ve salatalarla yaşamaya çalışmak olarak mı düşünüyorsunuz?

Oysa kilo vermek, başlangıç ve bitiş kilonuz arasında olan beslenme davranış değişikligini hayatınıza geçirmek demektir.

Sizlere kilo vermek için iyi bir yol göstermek istiyorum. Hızlı kilo verme sözü vermeyeceğim, ancak uzun vadede daha kalıcı bir kayıp olacak çünkü sağlıklı bir yaşam tarzını benimsedikten sonra tekrar kilo almayacaksınız.

Öyleyse başlayalım.

Kilo kaybı söz konusu olduğunda, sihirli 3 sözcüğe ihtiyacımız vardır: Planlama, ısrar ve sabır. Şimdi bunların her birine bakalım.

İşte benim 3 adımlı planlama sürecim:

1- Zayıf yönlerinizi bilin

Daha sağlıklı olmak için en başta neyi yanlış yaptığınızı bilmeniz gerekir. Bunu yapmanın harika bir yolu, birkaç gün boyunca yediğiniz ve içtiğiniz her şeyi not etmek, her yiyecek grubundan ne kadar aldığınızı görmektir. Çok fazla yediğiniz bir yiyecek var mı?

Yediğiniz yiyecekler içinde yanlış olanları kırmızı içine alın ve onları yememek ya da az yemek ilk hedefiniz olsun.

Yaşam tarzınızı yeniden değerlendirin. Hangi alanların iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Değişiklik yapmak istiyorsanız, ilk başta sağlıksız olmanıza neden olan bazı alışkanlıklarınızı değiştirmelisiniz. Hangi alışkanlıkları değiştirmeniz gerektiğine karar verin. Bazı şeylerden vazgeçmeniz ve bazılarını azaltmanız gerekebilir. Belki kahvaltı yapmaya başlamalısınız? Daha fazla su içmeye... Daha çok hareket etmeye... Doğru uyumaya...

Bazı gerçekçi hedefler belirleyin ve ardından bir eylem planı yazın. Hedeflenecek gerçekçi bir kilo kaybı, haftada yarım ila bir kilodur. Eylem planınız, kilo verme hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak şeydir. Örneğin, günde üç sağlıklı öğün yemek ve haftada 4-5 kez egzersize öncelik vermek gibi.

2- Kalıcı ol

Anlık motivasyonu unutun - kalıcılık sizi nihai hedefinize götürecek şeydir. Kilo verme konusunda hepimizin hızı farklıdır. Sebat, hayatı yaşama şeklinizi değiştirmekle ilgilidir.

Sağlıklı alışkanlıklar yaratın. Günde 12 bardak su içmeyi, düzenli egzersiz yapmayı ve sağlıklı yiyecekler seçmeyi hedefleyin.

Bir mönü planı izleyin. You tube kanalımdaki kilo vermeye dair olan programlardan birini seçip hemen kendinize uyarlayın.

Kademeli ve kalıcı olarak değişiklikler yapın. Bir gecede sağlıklı bir insan olmayı beklemeyin, eğer alışkanlıklarınızı çok dramatik bir şekilde değiştirirseniz, rutine bağlı kalmak çok zor olabilir. Kademeli olarak değişiklik yapın, yağsız sütten nefret ediyorsanız, o zaman tam yağlı sütü sulandırarak başlayın alışmaya ve bir süre sonra yağsız sütün iyi olduğunu görebilirsiniz. Bir yerden başlamanız gerektiğini unutmayın.Ve o başlama anını çeşitli bahanelerle ertelemeyin.

Kilo vermekle ilgili kendinizi sorumlu hissedin. Tüm o kötü bahaneleri unutun. Artık kendinizi başka önceliklerinizin gerisinde tutmayın. Olabileceğinizin en iyisi olun ve hedefinize ulaşana kadar durmayın!

Bu yüzden, daha ulaşılabilir hale getirmek için hedefi beş kilo lota bölün ve bir seferde beş kiloya odaklanın. Vereceğiniz beş kilonun anlamını hayatınızda şekillendirip ne kadar degerli olduğunu görmeniz için için marketten 5 kg patates alıp taşıyın ve evde o patates bütününe dikkatlice bakın.

3- Her adımı doğru yönde kutlayın

Kilo verme sürecinde sahip olduğunuz tüm galibiyetlerinizi kutlayın ve sizi temin ederim ki o zaman bu yolculuk çok daha tatmin edici görünecektir. Her beş kiloyu sonuncusuymuş gibi kutlayın! Cazip yiyeceklere hayır ve sağlıklı yiyeceklere evet dediğiniz her seferinde kutlayın. 12 bardak suyunuzu içtiğiniz her günü kutlayın. Bu küçük zaferlerin her biri sizi sağlıklı hedef kilonuza yaklaştıran adımlardır.

Değerli hiçbir şey kolay elde edilmez. Enerji, canlılık ve esenliğe sahip olmak istiyorsanız kilo kaybetmeye dair çabanızın, sizi bu duygulara ulaştıracagını garanti ederim. Peki ne bekliyorsunuz? Planlama, ısrar ve sabırla siz de ilkbaharda kilo verebilir ve hayatınız boyunca saglıklı beslenmeye devam edebilirsiniz. Saglıklı bedeninizle nice baharlara...