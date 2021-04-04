Simeone: "Godin ayrılsaydı Atletico'yu bırakırdım"

04 Nisan 2021 Pazar, 10:50

Dokuz yıllık Atletico Madrid kariyerini 2019’da bitiren ve Inter’e transfer olan Diego Godin AS gazetesine açıklamalarda bulundu. İnter’den ayrılarak geçtiğimiz yıl Cagliari’ye katılan Godin, 2015’te Manchester City’e transferinin Simeone’den dolayı iptal olduğunu söyledi.

“HARİKA BİR JESTTİ”

Uruguaylı stoper 2015’teki transfer sürecine ilişkin, “2015 yazıydı. Manchester City geldi ve çok iyi bir teklif yaptı. Atletico ile görüşmeler yapıyordum ve City de bir yandan baskı yapıyordu. Simeone durumu Japonya’dayken öğrendi, çünkü takım Asya turundaydı. Ben Amerika turundan döndüğüm için Madrid’deydim. Gabi, Raul Garcia ve Tiago’yu hatırlıyorum. Simeone, ‘Godin giderse ben de giderim.’ dedi. Ertesi gün yeniledik. Bunlar teşekkür etmem gereken jestler. Aslında bu harika bir grubumuz olduğunu gösterir. Futbol bir şekilde devam ediyor ama geriye kalan arkadaşlarınız ve sizi seven insanlar oluyor.” dedi.

“GIOVANNI SIMEONE HARİKA BİR OYUNCU”

Eski menajeri Diego Simeone’nin oğlu Giovanni Simeone ile aynı takımda oynayan Godin, genç forvet ile ilgili, “Harika bir çocuk. Çok iyi bir tavrı var ve iyi antrenman yapıyor. Her zaman olumlu ve gelişmeye açık. Sürekli eksiklerini kapatabilmek için birileriyle konuşuyor. Harika bir fiziği var ve bitiriciliği yüksek. Diğer liglerde çok rahat oynayabilir.” ifadelerini kullandı.

“AYRILMAM GEREKİYORDU”

Atletico Madrid ile ayrılık sürecine ilişkin ise Godin şunları söyledi, “Sözleşme yenilemek için anlaşmaya varamadık. Dokuz yıldır kulüpteydim ve bir döngü artık tamamlanmıştı. Başka bir deneyim yaşamak istiyordum. Ancak Atletico ile ilgili asla kötü sözler söyleyemem. Harika anılara ve arkadaşlıklara sahibim. Ayrılık konuşmasını yaparken ağlamıştım. Çünkü evden ayrılmak her zaman zordur. Orayla ilgili her zaman güzel anılarım olacak.”