Simge Sağın açıkladı: "Müstehcen fotoğraflar, sahte ses kayıtları yolluyor"

06 Haziran 2020 Cumartesi, 15:17

Şarkıcı Simge Sağın Youtube'da yayınlanan bir programa katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sağın, kendi adına Facebook’ta açılan sahte bir hesabın ünlü erkeklere kafası olmayan müstehcen fotoğrafları kendisine aitmiş gibi gönderdiğini ifade etti.

"HUKUKİ İŞLEM BAŞLATACAĞIM"

Konuyu avukatına anlattığını ve gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını söyleyen Sağın, "Bana benzeyen seksi kadın fotoğrafları bulmuş, onları benmişim gibi kafası olmadan karşı tarafa gönderiyor. Sanat camiasından o kadar çok şaşırdığım insanla arkadaş olmuş ki, benimle iki senedir tanışıp konuştuğunu sananlar var” diye belirtti.

"BENİ DAHA ÖNCEDEN TANIYAN BİRİ"

Sahte hesabın kendisini daha önceden tanıyan birisi olduğunu söyleyen Sağın, “Ben diye insanlarla konuşuyor, kendisini ben zannediyor ve bir erkek bu. İnanır mısınız ses kayıtlarını dinledim, 'Ben Simge sesim gece çok sahne yaptığım için kalın çıkıyor' gibi yalanlar söylüyor ve bunları kulağımla duydum” açıklamasında bulundu.