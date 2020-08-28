Sinan Bolat imzayı attı

28 Ağustos 2020 Cuma, 07:51

Milli file bekçisi Sinan Bolat, Belçika ekiplerinden KAA Gent ile anlaştı.

Son olarak Royal Antwerp forması giyen 31 yaşındaki kaleci, Gent ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. KAA Gent Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncuya Gent'teki kariyerinde başarılar dilendi. Sinan Beşiktaş ve Göztepe'nin gündemindeydi.

